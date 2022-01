Não vai ter ninguém? Jaqueline nega ida ao ‘BBB 22’

A atleta Jaqueline apareceu nas redes sociais para negar os rumores de que estará no time de confinados do “BBB 22”. A estrela do vôlei brasileiro estaria cotada para substituir Douglas Souza, a pós a desistência do jogador.

“‘Seguilindos’, amando tanto o amor e carinho que vocês estão me mandando! Mas estou vindo aqui para esclarecer que minha suposta ida para o ‘BBB’ não é verdade. Amo o programa e estarei participando aqui de fora junto com vocês. Já estou preparando meus panos”, escreveu em seu perfil do Twitter.

Os seguidores não acreditaram no pronunciamento e apontaram que ele já teria escrito por um administrador da página. “Mas já é óbvio que você adm vai participar aqui fora com a gente enquanto a Jaque vai estar na casa”, pontuou um internauta.