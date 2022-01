Natália ameaça sair do ‘BBB 22’ após flagrar beijo de Lucas e Eslovênia; entenda

A primeira festa do líder no “BBB 22” movimentou a madrugada desta quinta-feira (27). Natália ficou abalada após flagrar Lucas e Eslovênia aos beijos a pista de dança e ameaçou deixar o programa, mas foi contida por Maria que a impediu de apertar o botão de desistência.

“Você não vai apertar nada enquanto você não estiver sóbria”, disse a atriz. “Eu tô sóbria, eu quero ir embora”, gritou Natália enquanto chorava. “Você não vai embora agora! Você não vai, você está de cabeça quente”, respondeu Maria.

Vale lembrar que, na tarde da última quarta-feira (26), a sister apareceu na piscina no maior clima de romance com Lucas. O brother chegou a chamá-la de “porto seguro” no reality.