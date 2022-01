Natália detona Eslovênia e a acusa de imitar Juliette: ‘Está forçando’

Natália voltou do primeiro paredão do “BBB 22” estralando sua língua de chicote na madrugada desta quarta-feira (26). A sister detonou Eslovênia e disse acreditar que a participante tenta imitar Juliette no reality.

“A Juliette é única, tu não imita. Era uma sinceridade natural. Não é uma coisa forçada, tu vê que a pessoa está forçando”, disparou durante conversa com Rodrigo.

“Eu já vi ela virando o olho, fechando a cara, mas se posicionando como boazinha. Ela já sabe a forma que eu penso dela, tanto que ela não chega mais perto de mim”, completou a sister.