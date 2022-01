Nego Di debocha de vídeo íntimo de Natália e zomba sobre vitiligo da sister: ‘Dálmata’

Eliminado com 98,76% de rejeição no “BBB 21”, Nego Di voltou a causar polêmica na web. O humorista revoltou os internautas ao fazer piada com o vídeo íntimo vazado da participante do “BBB 22” Natália. Nas imagens, ele ainda se refere a modelo, que tem vitiligo, de “Dálmata”.