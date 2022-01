Nego Di é denunciado após zombar de vitiligo de Natália, do ‘BBB 22’

Eliminado do “BBB 21” com 98,76% de rejeição, Nego Di foi denunciado ao Ministério Público após zombar do vitiligo e debochar de vídeo íntimo vazado de Natália Deoanato, participante do “BBB 22”.

“Que goela bem aveludada, hein, morena! Curiosidades do dia: eu não sabia que Dálmata gostava de chimarrão”, disse Nego Di, sem citar o nome da sister em vídeo divulgado na última quinta-feira (20).

O policial militar e vereador Gabriel monteiro foi o responsável pela denúncia ao MP e falou sobre o assunto através de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Que Nego Di é um comediante sem graça, vilão do humor, isso é mais notório que sua impopularidade. Com pessoas assim a gente não perde tempo xingando no direct: a gente denuncia no MP. Se você acha isso certo, pensa que poderia ser com sua filha, que vá fazer graça na cadeia e não no Instagram”, disse.

Tréplica

Através de uma conta reserva, Nego Di rebateu as acusações feitas por Gabriel Monteiro e alegou que o político já cometeu transfobia. O ex-BBB mostrou trechos de um vídeo onde o vereador chama uma mulher trans de ‘senhor’.

“Transfobia não é crime, Gabriel Monteiro? Eu queria saber do vereador se ele já denunciou Léo Lins, Dih Lopes, Murilo Couto, comediantes que já ofenderam alguém. (…) eu queria saber qual o critério que ele usa para identificar um comediante criminoso”, disse.