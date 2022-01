NeoAssist abre vagas de emprego pelo país

A NeoAssist, plataforma omni channel voltada ao atendimento de clientes, está oferecendo vagas de emprego para todo o Estado de São Paulo. As oportunidades são para ocupar diferentes áreas de atuações dentro da companhia. Confira como se candidatar!

NeoAssist abre oportunidades para o Estado de São Paulo

A NeoAssist, plataforma omni channel é especializada em atendimento ao cliente, chat e atendimento, chatbot e customer success. Fundada no ano de 2000, a empresa privada oferece aos seus clientes soluções de software com a mais alta tecnologia do mercado.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

SysAdmin (Sênior);

Product Manager;

Pessoa Executiva de Contas (Sênior);

Pessoa Especialista em UX e UI Designer;

Pessoa Desenvolvedor PHP (Pleno);

Pessoa Desenvolvedor PHP (Sênior);

Pessoa Desenvolvedor Front End (Pleno);

Pessoa Business Development Representative;

Pessoa Assistente Executivo Bilíngue;

Pessoa Analista de Projetos (Pleno);

Pessoa Analista de Infraestrutura Web (Pleno);

Pessoa Analista de Customer Success;

Banco de Talentos (Tech);

Banco de Talentos.

Vale ressaltar que todos os cargos citados acima são efetivos e com atuação no Estado de São Paulo, com oportunidade para o trabalho remoto em algumas vagas.

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela NeoAssist, os profissionais deverão realizar um cadastro no cargo pretendido através do site de inscrições.

A empresa disponibiliza aos novos colaboradores, além de remuneração compatível ao cargo, um pacote com vários benefícios, como auxílio para o trabalho remoto, vale alimentação ou refeição, assistência médica, assistência médica para dependentes até 18 anos, plano odontológico, seguro de vida, licença paternidade e maternidade de seis meses, auxílio creche, credencial plena, Day Off, PDI, PLR semestral e equipamento para trabalho remoto.

