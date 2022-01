Neobpo abre vagas de emprego; veja cargos

A Neobpo, empresa especialista em soluções digitais e serviços de BPO, está disponibilizando novas oportunidades para diferentes Estados brasileiros. Veja, abaixo, as vagas disponíveis para ocupação e os requisitos exigidos para participar do processo de seleção!

Neobpo está com oportunidades para vários Estados brasileiros

A Neobpo, empresa especialista em Customer Experience, oferece aos seus clientes soluções tecnológicas customizadas, para serem utilizadas em diversas áreas de atuação.

Confira as funções disponíveis e todos os requisitos exigidos pela empresa:

Consultores de Arquitetura em Soluções de TI : superior completo em áreas correlacionadas ao cargo, conhecimentos específicos em Linux, Docker, Banco de Dados e Rancher;

: superior completo em áreas correlacionadas ao cargo, conhecimentos específicos em Linux, Docker, Banco de Dados e Rancher; Desenvolvedor Java : formação superior completa em Engenharias ou áreas afins, experiência com análise e desenvolvimento de software, Java, banco de dados SQL, JavaScript e demais conhecimentos específicos que exigem a área;

: formação superior completa em Engenharias ou áreas afins, experiência com análise e desenvolvimento de software, Java, banco de dados SQL, JavaScript e demais conhecimentos específicos que exigem a área; Analistas de Desenvolvimento Java (Pleno) : superior completo em áreas relacionadas, conhecimento em Java, API rest, banco de dados e experiência na função;

: superior completo em áreas relacionadas, conhecimento em Java, API rest, banco de dados e experiência na função; Analistas de Qualidade e Processos (Sênior) : superior completo em Marketing, jornalismo ou áreas relacionadas e Pacote Office avançado;

: superior completo em Marketing, jornalismo ou áreas relacionadas e Pacote Office avançado; Supervisor Operacional – Telemarketing : experiência anterior na função e superior completo em áreas relacionadas;

: experiência anterior na função e superior completo em áreas relacionadas; Analista Administrativo Especialista: ensino médio completo ou técnico em geologia, alto nível de organização, conhecimento em mineração e conhecimento intermediário em Excel.

Veja também: Primetals abre vagas de emprego; veja cargos

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das funções citadas acima e fazer parte do time Neobpo, é imprescindível atender aos requisitos exigidos. Os profissionais que se encaixem no perfil profissional devem realizar sua candidatura na vaga pretendida através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!