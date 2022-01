Neon, brilho e muita cor: conheça o que está por trás da ‘moda dopamina’

Você já ouviu falar em ‘moda dopamina’? Se não, muito provavelmente você já deve ter visto nas ruas do seu bairro ou da sua cidade, já que a trend chegou com tudo na estação mais quente do ano. Tudo começou há dois anos. Passando muito tempo em casa, as pessoas utilizaram muitas roupas neutras e às vezes mais velhas. Mas, com a flexibilização dos protocolos sanitários da Covid-19, o desejo de inovar o guarda-roupa e de consumir cresceu bastante, dando origem a essa tendência.

Mas, do que realmente se trata?!

O nome ‘moda dopamina’ vem do neurotransmissor ‘dopamina’, que responsável pela sensação do prazer e da felicidade. Ou seja, a ideia é se vestir pensando em respeitar seu humor ou criar combinações que melhorem seu dia. O uso cores vibrantes, neons, brilho e, claro, muito conforto são as premissas iniciais para a montagem desses looks.