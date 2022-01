Nidec Global Appliance abre programa de estágio 2022

A Nidec Global Appliance, multinacional que fabrica e comercializa produtos comerciais e residenciais para refrigeração, acaba de abrir inscrições para seu Programa de Estágio 2022.

As vagas são para a unidade de Joinville (SC) e estudantes de todos os cursos de Ensino Superior podem se candidatar.

O programa tem oportunidades para duas grandes áreas da companhia: Corporativo e Operações.

Para o Corporativo, é desejável que o estudante tenha inglês avançado, pois terá contato direto com as outras unidades da multinacional pelo mundo.

Os talentos que optarem por operações atuarão auxiliando, facilitando e otimizando os processos.

As inscrições online podem ser realizadas entre 17 de janeiro e 11 de fevereiro.

Depois da inscrição, os jovens devem realizar testes de perfil, lógica e inglês, este último voltado apenas aos candidatos ao Estágio Universitário Corporativo.

Na fase final, eles passarão pelas entrevistas presenciais e dinâmicas de grupo. A previsão para o início do estágio é 6 de abril.

“Essa é uma grande oportunidade para que esses talentos possam conhecer de perto a cultura de uma empresa global e possam se familiarizar com os mais diversos setores, atuando em um ambiente dinâmico e que inspira inovação”, ressalta Simone Sumiyoshi Oliveira, gerente sênior global de Recursos Humanos.

Benefícios

Além de bolsa-auxílio, todos os contratados contarão com plano de saúde, assistência farmacêutica, seguro de vida, restaurante subsidiado na empresa, transporte fretado e poderão usufruir da Associação Desportiva Embraco, que possui academia, restaurantes, quadras, entre outros.

Para todas as vagas serão aceitos currículos de Pessoas com Deficiência (PCDs). Mais informações no site https://estagionidec.gupy.io/.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Nidec Global Appliance.

