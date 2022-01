Nike e Somos CIEE anunciam 21 bolsas de estudo para jovens negros de São Paulo

A Nike e o Grupo Somos Ciee vão beneficiar jovens da região metropolitana de São Paulo com 21 bolsas de estudo. O projeto tem duração até 2025, com o objetivo de manter os participantes em Centros Universitários com todo o suporte financeiro e psicossocial.

As bolsas são oferecidas para os cursos de Administração, Sistemas de Informação e Educação Física da Universidade Anhembi Morumbi.

Além do financiamento universitário, o jovem receberá uma bolsa auxílio/suporte financeiro durante todo o período de formação para custeio de transporte e alimentação, além de apoio psicossocial e profissional a ser conduzido pelo SOMOS CIEE.

Para participar é necessário fazer a inscrição através do portal do Somos Ciee. As condições exigidas para participar do projeto é que o jovem seja autodeclarado preto ou pardo, more em São Paulo, tenha feito o Enem e tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública.