No apagar das luzes: Bahia leva sufoco e empata com Unirb em 1 a 1 pelo Baianão

O Bahia teve de correr atrás no placar nesta quarta-feira (19), na segunda rodada do Campeonato Baiano. No reencontro com a sua torcida, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão apresentou um futebol abaixo do esperado e por pouco não saiu de campo derrotado.

Aos 43 do primeiro tempo, Igor Badio marcou pelo Unirb-FC. O gol que salvou o Esquadrão da derrota veio dos pés de Lucas Araújo, aos 96 minutos do segundo tempo. O volante até viu o goleiro rival defender o pênalti, mas aproveitou o rebote e marcou pelo Tricolor.

O Bahia ainda não venceu no campeonato e segue agora com dois pontos somados em dois jogos. Ainda na noite de hoje o time informou que haverá mudanças no Jogo contra o Sampaio Corrêa; veja o comunicado do Bahia abaixo: