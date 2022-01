No flagra: Bárbara descobre segredo de vilão em ‘Um Lugar ao Sol’

Os próximos capítulos da novela “Um Lugar ao Sol” prometem ser de grandes revelações. Segundo a colunista Patrícia Kogut, após começar a trabalhar na Redentor, Bárbara (Alinne Moraes) vai descobrir o segredo do vilão Túlio.

Em uma reunião online com a Leila (Mayara Theresa), a secretária estará na sala de Túlio, mas avisa que precisará formatar um documento em outro computador e pedirá para Bárbara aguardar. A funcionária, então, sairá do recinto, mas esquecerá a câmera do equipamento ligada.