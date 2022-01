Noca passal mal após descobrir segredo de Thaiane em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Noca (Marieta Severo) finalmente descobrirá o grande segredo de Thaiane (Georgina Castro). A veterana chegará a passar mal quando souber que a doce ajudante é na verdade sua neta, filha do seu filho perdido. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Tudo começará após a moça se interessar por Ravi (Juan Paiva). Eles chegarão a viver um romance, mas ela perceberá que ele é apaixonado por Lara (Andréia Horta), sua prima.

A moça não saberá lidar com a rejeição e decidirá largar tudo sem olhar para trás. Ela voltará para o interior sem dar explicações para ninguém do restaurante. Preocupados, Ravi e Lara iniciaram uma verdadeira busca pelo paradeiro da moça.

O ex-namorado juntará informações que Thaiane havia contado para ele e junto com Lara chegará em Pouso Feliz. Na cidade, eles descobrirão que a moça é filha do irmão perdido de Noca, Jerônimo (Thelmo Fernandes). A neta volta ao Rio de Janeiro para contar tudo para a avó.

“A senhora deixou o passado para trás, mas o passado veio atrás da senhora. A Thaiane, vó, é sua neta”, soltará Lara. O choque será tão grande que a veterana passará mal e precisará de calmantes para lidar com a revelação.

“O que mais me comove nessa história é a Thaiane. Uma parte disso tudo que, de algum jeito, me quis, me readmitiu”, dirá após se acalmar. “É verdade”, concordará a neta.

“E é por isso, filha, que, antes de qualquer coisa, eu preciso ir lá: resgatar o que me cabe. A Thaiane é parte da nossa vida, da nossa história. E eu não vou descansar enquanto não trouxer ela de volta”, finalizará Noca.