Noivo de Jojo Todynho aparece na cama com cantora e reclama: ‘Mandam mensagens negativas’

Jojo Todynho compartilhou em seu perfil do Instagram um momento de intimidade com o noivo, Lucas Souza. A cantora apareceu na cama com o amado enquanto assistia “Minha Mãe é uma Peça” e aproveitou para deixar o oficial do Exército mandar um recado para os haters.

“As pessoas ficam enchendo o saco. Só me mandam mensagens negativas. O pessoal é perturbado, não me deixa em paz. Não preciso ficar escutado merd* das pessoas”, disse o noivo da cantora.

Logo depois, os dois apareceram em um clima de romance. “Eu sou o que?”, perguntou Jojo. “Você é um neném”, respondeu Lucas abraçando a funkeira.