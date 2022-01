Noivo de Jojo Todynho se declara para a cantora: ‘Melhor presente’

Apesar de reservado, Lucas Souza, noivo de Jojo Todynho, deixou a timidez de lado para fazer uma declaração. Através de seu perfil no Instagram, o oficial do Exército agradeceu por ter conhecido a cantora.

“O melhor presente de 2021”, escreveu na legenda da publicação. Antenada nas redes do noivo, Jojo prontamente respondeu: “Te amo”.

Apesar da postagem recente, a foto dos dois foi feita no Réveillon. Na ocasião, o rapaz saiu de Curitiba para curtir a virada do ano na casa da funkeira, no Rio de Janeiro.