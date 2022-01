Nos Tempos do Imperador: confira resumo dos capítulos entre os dias 17 e 22 de janeiro

Segunda-feira (17) – Capítulo 139

Tonico se preocupa sobre os cuidados com Mercedes. Zayla presenteia Justina com o camafeu de Abena. Justina e Guebo se casam. Há uma passagem de tempo. Caxias e Samuel elogiam o desempenho de Bernardinho na guerra. Lota e Lupita furtam dinheiro na igreja. Clemência e Vitória comemoram o sucesso do cassino, e Quinzinho desconfia. Leopoldina e Augusto visitam a Quinta, e Isabel disfarça o incômodo com a família da irmã. Ana consegue que Pilar se mude para uma estação mais próxima à equipe de Caxias e Samuel. Nicolau é internado no hospício em que Dolores está. Pedro e Luísa se encontram.

Terça-feira (18) – Capítulo 140

Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o desfecho da guerra, e Solano afirma que o Paraguai sairá vitorioso. Teresa recebe uma carta de Luísa, e Celestina desconfia do encontro de Pedro com a condessa. Guebo mente para Justina para encontrar Zayla. Bernardinho anuncia a vitória de Solano na Batalha de Humaitá, e Samuel questiona a origem das armas dos paraguaios. Dominique passeia com Justina e conhece Tonico. Isabel desabafa com Luísa. Prudêncio, Pilar e sua equipe são rendidos por soldados paraguaios. Pilar foge, mas acaba no acampamento de Solano.

Quarta-feira (19) – Capítulo 141

Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai. Samuel afirma a Bernardinho que apenas Salustiano pode provar sua inocência. O beato Salustiano é saudado durante sua caminhada. Dominique se aproxima de Teresa, e Luísa sente ciúmes. Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro. Pilar ouve quando Solano comenta sobre seu amigo brasileiro, mas Elisa alerta a prisioneira. Clemência cuida de Vitória. Tonico atormenta Dolores com seus planos para Mercedes. Tonico é chamado ao gabinete de Pedro.





Quinta-feira (20) – Capítulo 142

Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo. Pedro pede que Tonico se explique quanto às acusações de Nélio. Tonico comenta com Borges que Nélio afirmou ter uma testemunha de seu acidente. Adelaide conta a Lota como salvou Nélio. Isabel se culpa por temer que Pedro Augusto tome o trono de seu futuro filho. Dominique provoca Luísa. Vitória tem uma crise de ciúmes de Clemência com Alberto. Elisa conversa com Pilar. Lota tem uma ideia para descobrir o paradeiro de Dolores. Dominique afirma saber que Luísa é amante de Pedro.

Sexta-feira (21) – Capítulo 143

Luísa confirma seu romance com Pedro para Dominique, e revela que Eugênio sempre soube. Samuel reconhece um dos homens que tentou sequestrar Pedro. Elisa desconfia de Solano com Pilar. Tonico vê Luísa no gabinete de Pedro e pensa em chantagear o Imperador. Clemência afirma que não seguirá com Alberto. Guebo discute com Justina e desabafa com Zayla. Isabel e Leopoldina têm uma conversa. Celestina encontra Dolores ao buscar Nicolau e revela que Nélio está vivo. Celestina troca de lugar com Dolores.

Sábado (22) – Capítulo 144

Dolores vai com Nicolau para a Quinta, e Teresa a protege. Luísa e Pedro se preocupam com a possibilidade de Dominique revelar seu romance. Vitória se prepara para ir a Paris. Quinzinho é libertado, e Clemência não se importa. Tonico manipula Dominique. Nélio e Dolores se reencontram. Cândida avisa a Zayla que teve uma visão de perigo com Guebo. Elisa ameaça Solano ao vê-lo próximo a Pilar.