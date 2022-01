Nos Tempos do Imperador: Dolores e Nélio conseguem aliado e iniciam buscas pela filha

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa) conseguirão um novo aliado que dará uma importante informação para os dois que começarão as buscas por sua filha que foi sequestrada por Tonico (Alexandre Nero). As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Rosa, a escrava cativa do vilão, será a responsável por ajudar o casal. Eles encontraram a mulher e perguntarão se ela tem alguma ideia de onde o vilão possa ter escondido a criança. “Não ouvi nada, não, mas o seu Tonico, pelo menos uma vez por semana, some. Às vezes só volta no dia seguinte, todo feliz”, falará.

“E você sabe para onde ele vai?”, questionará a mocinha. “Deve ser algum lugar no meio do mato, porque tenho um trabalho danado para tirar os beiços de boi da roupa dele. Cada carrapicho enorme!”, responderá Rosa.

Um fio de esperança aparecerá no rosto de Dolores. “Rosa, nós precisamos descobrir onde está nossa filha. Só você pode nos ajudar”, pedirá a moça. “Ô, dona Dolores! A senhora sempre foi tão boa comigo. Eu vou ajudar vocês”, prometerá ela.