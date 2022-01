Nos Tempos do Imperador: Interrogado por Pedro, Tonico cai em armadilha: ‘Mordeu a isca’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, D. Pedro II (Selton Mello) fará uma armadilha para conseguir pegar Tonico (Alexandre Nero) em contradição. O crápula ficará sem reação ao descobrir que Nélio (João Pedro Zappa) sobreviveu e está disposto a enfrentar o mundo por sua vingança. As informações são do ..

Chamado ao gabinete do imperador, o político ficará surpreso com a presença de seu desafeto no local. “O senhor nega que teve uma briga com seu ex-assessor e o empurrou num precipício?”, questionará Pedo. “Tivemos uma briga, sim. Fui atrás de minha mulher, era meu direito. Nós brigamos, mas não empurrei ele, não. Nélio caiu sozinho”, mentirá o vilão.

“Mentira! Tonico é quem ia cair no precipício, eu o salvei e, mesmo assim, ele me empurrou!”, gritará o jovem. “Imagino como deve estar sendo difícil para o senhor, majestade. Deve estar pensando: ‘Quem está mentindo? Quem fala a verdade?’. É a minha palavra contra a de Nélio”, falará o político tentando manipular a situação.

Do lado da verdade, Pedro dá um ultimato no vilão: “A verdade é que a justiça tarda, mas não falha! O mentiroso vai ser pego, cedo ou tarde”. Logo depois, Nélio perguntará onde ele escondeu Dolores (Daphne Bozaski) e sua filha, o crápula dirá que elas fugiram.

“Mentira! Você foi visto levando Dolores e a menina, você e o Borges [Danilo Dal Farra]! Tenho testemunha!”, rebaterá. “Se o delegado estava lá, então… Ele presta serviços particulares ao senhor?”, questionará o imperador.

Majestade, estou sendo acusado por um sujeito que se dizia meu amigo, e fugiu com minha mulher. O assunto é pessoal, ele não tinha que estar incomodando o senhor com isso. Com sua licença”, tentará fugir. “Ainda não. O senhor precisa responder a outras acusações do senhor Nélio que não dizem respeito a sua vida pessoal, mas ao Brasil”, falará Pedro.

Vilão cai em armadilha



O imperador questionará sobre a relação de Tonico com William Christie (Guilherme Weber), com quem o político se aliou para tentar prejudicar o país. “O embaixador da Inglaterra? Conheci vagamente. Tudo que sei sobre esse cabra foi o que saiu no jornal”, mentirá ele. “Também foi vagamente que conheceu o senhor Horácio Aioli [Marco Marcondes]?”, completará.

“Sou um homem público, conheço muitas pessoas, mas… Estou tentando lembrar. Esse, nunca ouvi falar. Horácio? Quem é?”, desconversará mais uma vez.

“Um espião. O funcionário da embaixada que você subornou. Horácio Aioli nos passou informações falsas sobre os passos de Solano López [Roberto Birindelli]! E quando conseguimos encontrá-lo, estava morto”, soltará Pedro. “Ele morreu dormindo. Oxe! Lembro que o caso foi noticiado pelo Berro e por outros jornais da cidade”, rebaterá Tonico.

Após acusações e trocas de farpas, o crápula se despedirá ao falar que só responderá mais perguntas na presença de um advogado. Nélio tentará ir atrás dele, mas será impedido pelo imperador. “Calma. Nós vamos descobrir tudo. Tonico mordeu a isca. Temos provas de que ele pagou àquele espião, já podemos abrir uma investigação formal contra Tonico Rocha”, finalizará Pedro.