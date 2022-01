Nos Tempos do Imperador: Luísa é humilhada por Augusto após descoberta de traição

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Luísa (Mariana Ximenes) será humilhada por Augusto (Gil Coelho) após ele descobrir o caso extraconjugal da condessa.

Tudo começará após a princesa insistir com o marido para levar Pedro Augusto para conhecer a sua preceptora e amiga. Após certa resistência, ele cederá e realizará a vontade da esposa.

Provando que amante não tem lar, a condessa convidará o casal para um jantar na companhia de Eugênio (Thierry Tremourox) e Dominique (Guilherme Cabral).

Augusto dirá que eles precisarão ir embora, mas a princesa lembrará da promessa que ele fez de se comportar no jantar. Luísa escutará o cochicho dos dois e ficará interessada em saber do que se trata. “O que está havendo? Augusto prometeu o quê, Dina? Se controlar na minha presença?”, perguntará ela. “Não, condessa, não é nada disso”, responderá ela colocando panos quentes.

“É exatamente isso […] Acho que a condessa não é uma boa influência para minha esposa”, disparará o rapaz. “Ah! Posso saber por quê? ”, questionará ela. “Digamos que sua conduta ‘por trás dos panos’ deixa muito a desejar”, falará ele.

A condessa perguntará o que ele sabe dela. “Concretamente nada, mas as evidências falam por si. A condessa abriu mão de seu marido e de seu casamento durante anos para ficar no Brasil. Foi um sacrifício em favor da educação das princesas? Ou um escudo para que pudesse trair o seu marido livremente nos trópicos”, responderá ele humilhando Luísa.

Leopoldina ficará furiosa com o marido após a treta. “Chega, Augusto! Não admito que fale assim da condessa! Como se ela…. Ela tem um caso de amor, sim, de muitos anos! Amor! Com meu pai”, revelará deixando os participantes do jantar chocados.