Nos Tempos do Imperador: Pilar muda radicalmente de visual e é salva por Elisa

Os próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, novela das seis da Globo, serão marcados por uma tranformação radical de Pilar (Gabriela Medvedovski). Acontece que para proteger a médica de mais um assédio de Solano López (Roberto Birindelli), Elisa Lynch (Lara Rhodes) ajudará a jovem a fugir do ditador e cortará o seu cabelo. As cenas estão previstas para esta segunda-feira (24).

Ao flagrar o marido tentando agarrar Pilar, Elisa fará de tudo para que a primeira médica do Brasil fuja do acampamento. “Solano está obcecado, isso não vai acabar bem. Vou ter que me livrar de você”, dirá a irlandesa.

Elisa prendará o cabelo da irmã de Dolores (Daphne Bozaski) em um rabo de cavalo e o cortará com uma faca. Apesar do pânico de Pilar pela mudança, ela logo aparecerá com os fios curtíssimos e vestida como um soldado.