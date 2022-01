A reta final de “Nos Tempos do Imperador” promete ser cheia de revelações. Em episódio que vai ao ar nesta sexta-feira (28), Samuel encontrará o homem que sequestrou Dom Pedro na Guerra.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, com a descoberta, Samuel fará com que o homem confesse ter agido a mando do vilão Tonico.