‘Nos Tempos do Imperador’: Tonico arma golpe e deixa a vida do irmão de Nélio por um fio

A fim de acabar com Nélio (João Pedro Zappa), Tonico (Alexandre Nero) vai deixar a vida do irmão dele, Bernardinho (Gabrie Fuentes), por um fio. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’.

De acordo com a publicação, o deputado vai armar um golpe e levará o jovem para a Guerra do Paraguai. “Por que eu estou de farda? Quem são vocês? Que navio é esse? Para onde estamos indo?”, questionará Bernardinho.

“Vamos lutar na Guerra do Paraguai”, afirmará o deputado deixando o garoto em choque.