Nos Tempos do Imperador: Tonico choca Dolores ao revelar planos para filha dela

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Dolores (Daphne Bozaski) ficará desesperada ao descobrir os planos de Tonico (Alexandre Nero) para sua filha, Mercedes. O político já estará colocando em prática sua vingança contra Nélio (João Pedro Zappa) e sua ex-esposa.

Tudo começará após o vilão roubar a bebê e trancafiar a mocinha em um sanatório. Isso após ter jogado Nélio de um penhasco, mesmo depois do rapaz ter ajudado ele a fugir da morte no mesmo local. A irmã de Pilar dirá que ele nunca conheceu o amor.

“Nisso você está certa, nunca tinha amado ninguém mesmo. Mas também nunca fui amado. Quando mainha morreu, eu era uma titica. Se ela me amou, nem senti. Meu pai olhava para mim como se eu fosse um estorvo”, responderá ele. “Engraçado, a vida toda só Nélio foi meu amigo. Ele foi o único que gostou de mim”, completará.

Logo depois, Dolores dirá que sente pena do crápula e ele abrirá o jogo sobre os planos com a filha dela, Mercedes. “Uma mulher que vou manter longe dos olhos de todo mundo. Vou cuidar dela como se fosse um camafeu”, inicia deixando a moça desconfiada.

“Vou ser o mundo dela. E um dia, quando ela crescer, vamos casar e ela vai me dar muitos filhos. E vai me amar. Será que ela vai ficar parecida com você?”, completará o crápula deixando a mocinha desesperada.