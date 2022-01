‘Nos Tempos do Imperador’: Tonico pode morrer queimado após chantagear Dom Pedro

Tonico Rocha (Alexandre Nero) vai se dar de mal na reta final de ‘Nos Tempos do Imperador’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o deputado vai tentar chantagear Dom Pedro (Selton Mello) com as cartas de amor feitas por Luísa (Mariana Ximenes), entretanto o tiro sairá pela culatra.