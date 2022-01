Nos Tempos do Imperador: Tonico se desespera ao ser ameaçado por ditador

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico (Alexandre Nero) começará a pagar por todas as suas atitudes na trama, inclusive sua traição. Solano López (Roberto Birindelli) perderá uma das batalhas da Guerra do Paraguai e vai culpar o político pela derrota.

No capítulo que vai ao ar na terça-feira (4), os brasileiros conseguirão vencer as tropas inimigas e o ditador ficará sem chão. “Treze mil paraguaios, Solano! Uma grande amiga perdeu o pai e o marido na batalha. Ela tem cinco filhos e está desesperada! Eles estão nos matando, Solano. Eles estão vencendo”, dirá Elisa (Lana Rhodes).

Solano, por sua vez, colocará a culpa da derrota em Tonico. “Eu bem que relutei em me aliar a ele, um verme capaz de trair o próprio país!”, soltará. A mulher concordará com ele. “Se ele tivesse dado as informações que prometeu, não teríamos sofrido essa derrota!”, falará.

O vilão saberá da derrota e ficará transtornado com a informação. “Tinha que ter conseguido informação para passar a Solano antes de Tuiuti. Tinha que ter alertado sobre artilharia dos Aliados, mas…”, falará com Borges (Danilo Dal Farra) no caminho de casa.

Ao entrar no local, o delegado será o primeiro a ver a destruição feita. “Tonico!”, gritará ele. O político se desesperará ao ver os móveis quebrados, as cortinas rasgadas e todo o estrago feito.

Em um bilhete estará a ameaça feita pelo ditador para ele. “Ou você cumpre o que prometeu e me envia informações ou vai se arrepender muito”, lerá o crápula.