Nos Tempos do Imperador: veja resumo dos capítulos entre os dias 10 e 15 de janeiro

Segunda-feira (10) – Capítulo 133

Tonico invade a casa de Dolores e Nélio. Quinzinho agradece a ajuda de Elvira, que teme que Pilar descubra sua falsa doença. Tonico sequestra Dolores e Mercedes. Nélio e Dolores tentam se livrar de Borges e Tonico, mas o deputado consegue cercá-los novamente. Nélio rende Tonico, mas desiste de acabar com sua vida. Tonico atira Nélio em um precipício.

Terça-Feira (11) – Capítulo 134

Dolores se desespera, e Tonico ameaça Mercedes. Lota tem um mau pressentimento e reza por Nélio. Pilar conclui que Elvira está encenando sua doença, e pressiona Quinzinho a contar a verdade para Clemência e Vitória. Guebo e Justina anunciam seu casamento e pedem que Cândida o celebre. Tonico interna Dolores em um hospício e fica com Mercedes. Ana Néri chega à Quinta para relatar problemas enfrentados pelo exército brasileiro na guerra e se oferece como voluntária. Pilar anuncia que acompanhará Ana Néri à guerra.

Quarta-feira (12) – Capítulo 135

Pilar se anima para trabalhar novamente e ficar perto de Samuel. Zayla descobre que Guebo se casará com Justina. Zayla garante a Guebo que os dois ficarão juntos. Pedro sofre por conta da guerra, e Teresa tenta acalmá-lo. Dolores pede socorro no hospício, mas ninguém acredita nela. Lota se preocupa com Nélio. Elvira decide fazer uma apresentação no cassino. Adelaide lê as cartas de Pilar para Dolores e descobre a verdadeira situação do casal. Samuel discute com Caxias, que sugere ao engenheiro que deserte.

Quinta-feira (13) – Capítulo 136

Samuel afirma que não fugirá da guerra. Adelaide descobre toda a história de Nélio e Dolores, e se pergunta o que Tonico fez com as duas. Olu confronta Pedro. Guebo e Zayla se amam, e o rapaz fica bastante perturbado. Vitória anuncia que Elvira sumiu. Tonico embriaga Bernardinho e o envia para a guerra do Paraguai.

Sexta-feira (14) – Capítulo 137

Lota e Lupita procuram por Bernardinho. Olu afirma a Cândida que tomará partido em nome de seu povo. Vitória descobre que foi Quinzinho quem roubou seus imóveis. Lota confronta Tonico e descobre que Bernardinho está a caminho da guerra. Vitória não consegue perdoar Quinzinho. Guebo afirma a Zayla que deseja estar ao lado de Justina. Pedro pressiona Tonico sobre uma carga de armas. Quinzinho se entrega para a polícia. Bernardinho afirma a Caxias que deseja permanecer na guerra. Pilar procura Samuel.

Sábado (15) – Capítulo 138

Pilar e Ana trabalham no hospital de campanha. Vitória pensa em vender o cassino, e Clemência se desespera. Gastão se oferece para ocupar o lugar de um possível aliado de Tonico. Isabel se frustra ao perceber que não está grávida. Luísa e Pedro se correspondem. Celestina estranha os esquecimentos de Nicolau. Vitória descobre que o cassino está com dívidas e não consegue vendê-lo. Samuel aconselha Bernardinho. Celestina garante que ajudará Nicolau. Tonico provoca Dolores. Tonico visita Mercedes.