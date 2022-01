Nos Tempos do Imperador: Zayla visita Justina antes de casamento e choca com atitude

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Zayla (Heslaine Vieira) chocará Justina (Cinnara Leal) e Guebo (Maicon Rodrigues) após aparecer de surpresa antes do casamento dos dois.

Nas cenas que irão ao ar na segunda-feira (17), a princesa da Pequena África aparecerá para ver Justina quando ela estiver se arrumando para o casamento. O amigo de infância da vilã a verá entrando no local e correrá para ver o que ela pretende fazer com sua noiva.

“Você não pode me ver antes do casamento”, dirá a moça ao vê-lo no local. “O que você quer aqui, Zayla?”, perguntará Guebo. A jovem surpreenderá o casal ao entregar uma joia para Justina. “Esse camafeu que era da minha mãe”, falará ele em choque.

“Eu tenho uma igual”, completará Guebo. “Eu sei. E os dois juntos formam um só. Acho certo a outra metade ficar com a Justina”, falará Zayla surpreendendo o casal. “Que bom que você pensa assim. Mas podia ter dado o presente na cerimônia”, dirá ele.

Em resposta, Zayla dirá que não vai participar do casamento, afinal ainda possui sentimentos por Guebo. “Eu não vou à cerimônia. Nós três sabemos o porquê”, finalizará.