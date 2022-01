notificações começaram desde a última semana

Sem qualquer tipo de anúncio oficial, o Governo Federal começou a enviar as notificações de entrada no Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de pessoas começaram a receber duas cartas através dos Correios. Esses envios estão acontecendo desde a última semana.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pelo pagamento, os novos usuários estão recebendo dois documentos. Sendo que um deles é o cartão oficial do benefício em questão. Esse dispositivo estava previsto para ser entregue entre novembro e dezembro, mas acabou atrasando.

“As três milhões de novas famílias incluídas já começaram a receber notificações desde a última semana. Ao entrar no programa, elas recebem, via Correios, no endereço informado durante o cadastramento, duas cartas da Caixa”, diz a nota oficial criada pelo Ministério da Cidadania sobre o Auxílio Emergencial.

“A primeira (carta) é um informativo com orientações gerais, enquanto a segunda traz o Cartão Auxílio Brasil” completa o texto que passou por uma publicação ainda na tarde desta última terça-feira (11). De acordo com a pasta, esse seria o programa permanente é o que mais atendeu pessoas na história do país.

É que pelas contas do próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas irão poder receber o Auxílio Brasil já neste mês de janeiro. De fato, isso é mais do que o recorde do antigo Bolsa Família, que em seu auge, chegou a atender algo em torno de 14,5 milhões de brasileiros.

Mas é menos que o Auxílio Emergencial

Por mais que esse aumento do novo Bolsa Família se concretize, ele ainda vai ser menor do que os números do Auxílio Emergencial. Esse programa chegou a atender cerca de 39 milhões de pessoas só durante o ano de 2021.

Mas mais do que isso, é importante dizer que mesmo com o aumento, o Auxílio Brasil não vai conseguir atender todo mundo que precisa do benefício. De acordo com analistas, é provável que a fila siga por mais tempo.

Quando começa

Como dito, o Governo Federal começou o envio das cartas para os novos usuários desde a semana passada. A expectativa é de que todos os 3 milhões recebam esses cartões até no máximo o decorrer da próxima semana.

Isso porque o calendário oficial do projeto aponta os primeiros pagamentos de janeiro para o próximo dia 18. Os repasses respeitarão o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Quem pode receber

De acordo com as regras gerais, o cidadão tem direito ao Auxílio Brasil quando tem cadastro ativo no Cadúnico. Além disso, é preciso ter uma renda per capita de até R$ 105, o que o coloca em situação de extrema pobreza.

Quem tem renda per capita que fica entre R$ 105 e R$ 210 também pode receber o benefício em questão. Mas neste caso, também é obrigatório que ele more com uma gestante ou pelo menos um menor de 21 anos de idade.