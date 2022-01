Notre Dame voltará a brilhar

Notre Dame, “Nossa Senhora de Paris” em português, é uma obra-prima da arquitetura gótica dedicada à Virgem Maria e o monumento mais visitado da França com cerca de 12 milhões de turistas todos os anos. Situada em pleno centro da capital, no final da Ile de la Cité, a catedral sofreu um incêndio na tarde de 15 de abril de 2019 no telhado do prédio, um incidente que causou danos consideráveis. A torre e o telhado da catedral ruíram, e todo mundo pensou que o pior aconteceria. Mas esta primeira semana de dezembro trouxe boas notícias e foi dado o sinal verde para começar a reforma interna e que assim ela volte a brilhar caça niquel gratis. Milhões de euros vieram em doações ao fundo que as autoridades imediatamente após o incêndio criaram para fazer frente à gigantesca tarefa de reformar a estrutura do prédio. Os responsáveis ​​pela reforma contataram personalidades do design contemporâneo, como Ernest Pignon-Ernest ou artistas como Anselm Kiefer ou Louise Bourgeois. Suas propostas coexistiram com as obras dos grandes mestres que enfeitaram a catedral parisiense ao longo dos séculos. Entre as propostas, onde apareceram divergências e olhares diferentes, há bancos com rodas ou sistema de luzes na altura dos olhos, bem como a projeção luminosa de frases da Bíblia em várias línguas nas paredes da nave. Após o incêndio, houve um debate sobre como deveria ser reconstruída, com o ex-primeiro-ministro Edouard Philippe sugerindo uma abordagem moderna. Até uma competição foi lançada para redesenhar a torre, embora outros quisessem que continuasse tradicional.

Símbolo de cultura e história

A Catedral de Notre Dame é um dos símbolos mais icônicos de Paris. A sua história está ligada ao poder, às revoluções, às guerras, mas sobretudo à literatura. A catedral data do século XII e os seus principais materiais são os blocos de pedra —que oferecem suporte estrutural— e a madeira, que constitui a moldura das coberturas principais e a sua icónica torre. A nave central, desde a entrada ao coro, será requintada para dar mais espaço aos turistas e aos fiéis, e as catorze capelas que a rodeiam serão meticulosamente limpas.

O incêndio

Um cigarro aceso ou uma queda de energia pode ter causado o incêndio na Catedral. Por volta das 18 hs daquele dia de abril, no meio da missa, os seguranças ouviram o alarme de incêndio e começaram a evacuar a catedral, mas não viram fogo até quase meia hora depois, quando tocou novamente. A reabertura de 2024, será uma vitória para toda a França, e cumprirá a promessa do presidente Emmanuel Macron ao público de que as obras de reconstrução seriam concluídas cinco anos após o incêndio de abril de 2019. As tarefas foram temporariamente interrompidas no último ano durante a pandemia de coronavírus e vários trabalhos foram realizados para descontaminar a área de chumbo antes da retomada em junho de 2020. Todos os anos, a catedral costuma acolher 2.400 serviços religiosos e cerca de 150 concertos. E assim voltará a acontecer. Voilà, Notre Dame!