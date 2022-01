Nova jurada e novas fantasias: confira novidades do ‘The Masked Singer’

A segunda temporada do The Masked Singer Brasil estreia neste domingo (23). O programa segue no comando de Ivete Sangalo, mas tem novidades. A primeira delas é o novo horário e dia. Anteriormente, o reality da TV Globo passava às terças-feiras após a novela das 21h. Agora, será aos domingos, às 15h45.

Outra novidade é entrada de Tatá Werneck no time dos jurados. A humorista substitui Simone, da dupla com Simaria, e se junta a Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. No primeiro episódio, eles receberão ajuda do cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, que chega para dar seus primeiros pitacos sobre os mascarados.

As mudanças também envolvem os participantes. Pela primeira vez uma dupla se apresenta no palco do ‘The Masked Singer Brasil’. O Rei e a Rainha do Cangaço – Lampião e Maria Bonita – chegam ao reality com suas fantasias em couro, camurça e linho.

Falando nos participantes, as fantasias também estão de cara nova. Nesta temporada, disputarão o prêmio a Motoqueira, a Rosa, o Camaleão, Caranguejo, Robô, Pavão, Dragão, Bebê, Boto, além do Lampião e Maria Bonita.

Ao lado de Ivete, os quatro jurados fixos – além de alguns convidados especiais a cada episódio – terão como missão, além de julgar, adivinhar quem são as personalidades já conhecidas do público, mas que se apresentarão fantasiadas, da cabeça aos pés.

O mistério em torno do nome do mascarado se dá até o final. Já que a cada semana, apenas o eliminado da competição revela sua identidade para todos.

Os jurados escolherão quem foram os melhores e os piores da noite. Os dois participantes apontados como piores farão um duelo e quem perder terá a identidade revelando e deixará a atração.