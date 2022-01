Nova rodada do Auxílio Brasil; entenda

A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil deve acontecer em 8 dias, já que o próximo calendário está previsto para dia 18. Neste dia devem receber aqueles com NIS final 18.

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil destes mês deve acontecer do dia 18 ao dia 31, iniciando com o pagamento do NIS final 1 e seguindo até NIS final 0. Ao contrário do Auxílio Emergencial, neste benefício o saque pode ser feito assim que o dinheiro é liberado, isso acontece porque o Auxílio Brasil é uma espécie de reformulação do Bolsa Família.

O Auxílio Brasil é uma das bandeiras que deve acompanhar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano, que estão previstas para outubro. Até lá a equipe do presidente deve correr contra o tempo na tentativa de reverter a atual popularidade do presidente, que não está em sua melhores épocas.

Na Pesquisa Modalmais-AP Exata, por exemplo, que acompanha as redes sociais, a reprovação chegou a 54%. Um dos impulsionamentos para este resultado foi as férias do presidente em Santa Catarina, enquanto as enchentes na Bahia continuavam acontecendo e causando diversas perdas. De volta a Brasília, Bolsonaro precisará diminuir este percentual.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil é necessário estar inscrito no CadÚnico e ter atualizado os dados em pelo menos dois anos. “O cadastramento é um pré-requisito, mas não implica a entrada imediata da família no Programa. Mensalmente, o Ministério da Cidadania seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício”, diz o site da Caixa.

Outros critérios tem relação com a renda:

Tem direito ao Auxílio Brasil famílias com renda mensal igual ou inferior a R$ 100.

Tem direito ao Auxílio Brasil famílias com renda de entre R$ R$ 100,01 a R$ 200 per capita desde que tenham integrantes de até 21 anos de idade incompletos. Você pode conferir os benefício disponíveis para quem tem direito ao Auxílio Brasil clicando aqui

Calendário de janeiro NIS com final 1: 18 de janeiro;

NIS com final 2: 19 de janeiro;

NIS com final 3: 20 de janeiro;

NIS com final 4: 21 de janeiro;

NIS com final 5: 24 de janeiro;

NIS com final 6: 25 de janeiro;

NIS com final 7: 26 de janeiro;

NIS com final 8: 27 de janeiro;

NIS com final 9: 28 de janeiro;

NIS com final 0: 31 de janeiro.