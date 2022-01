Nova Viih Tube? Aline Mineiro beija mulher na frente do ex-namorado; veja vídeo

Aline Mineiro segue a todo vapor no modo curtição após ter terminado seu relacionamento com Leo Lins. A ex-peoa apareceu aos beijos com uma mulher, mas o que chamou atenção é que a ficada foi na frente de seu ex-namorado.

Em um vídeo que circula na web, é possível ver o beijão dado em uma suposta turista. O momento foi gravado pela blogueira Mércia Poderosa. Veja:

Viih Tube que se prepare, Aline e Léo Lins vão chegar com tudo na Farofa da Gkay. pic.twitter.com/dVyFsbz3Rn — #HITOU (@hitoubr) January 3, 2022

Aline Mineiro e Leo Lins terminaram o relacionamento após a aproximação da ex-panicat com MC Gui durante sua participação em “A Fazenda 13”.