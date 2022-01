Novak Djokovic é flagrado abraçando crianças um dia depois de testar positivo para Covid

O famoso tenista Novak Djokovic foi flagrado abraçando crianças um dia depois de testar positivo para Covid-19. Sem máscara, o atleta atendeu fãs e admiradores durante uma cerimônia em Belgrado, no último dia 17 de dezembro. O fato só veio à tona esta semana após ser publicado pela revista People. As informações são do jornal ‘O Globo’.

O servio chegou a ser detido em um aeroporto localizado em Melbourne, Austrália, por nove hores, no último dia 4 de janeiro quando tentava participar de um jogo na Austrália. Ele foi forçado a se isolar dentro de um hotel.

De acordo com a publicação, uma isenção de vacina para que o tenista volte a jogar causa grande polêmica no exterior. Os advogados de Djokovic alegam que o motivo da dispensa da vacina foi pelo fato dele ter se recuperado da Covid-19 recentemente.