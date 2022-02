Novidades na música! Confira principais lançamentos musicais de janeiro e atualize-se

Marcando um novo momento de carreira para Agnes Nunes, o álbum “Menina Mulher” mostra a transição da jovem cantora, no seu amadurecimento de menina para mulher. Seu primeiro álbum chegou às plataformas de streaming na sexta-feira (28) e apresenta a sua essência e história, com elementos de suavidade e ao mesmo tempo cheios de potência. Veja entrevista exclusiva da cantora ao iBahia e conheça Agnes Nunes!

Izzy La Reina, cantora brasileira radicada em Los Angeles (nos Estados Unidos), lança a faixa “La Oscuridad”. A canção ganha também com um videoclipe, que conta com a direção de Steven Gomillion, que já esteve à frente de clipes de artistas como Jennifer Lopez, Selena Gomez, Anitta, Megan Thee Stallion, Cardi B. Com batida mid-tempo dançante e versos sobre relações amorosas e de poder, o single vem com coreografias elaboradas e visual cinematográfico.

Os artistas baianos Luedji Luna e Russo Passapusso se uniram para dar voz ao single “Nem um pio”, que chegou a todas as plataformas digitais no último dia 27. O clipe, com direção de Ilka Cyana e participação do ator Dan Ferreira, foi filmado na Bahia e nos leva em um mergulho na solidão, na necessidade do afeto.