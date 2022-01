Novo Auxílio de R$ 400 para atingidos por chuvas. Veja quem recebe

O Governo do estado de Minas Gerais anunciou nesta semana que vai pagar um novo Auxílio para a sua população. Desta vez, o foco está nas pessoas que estão desabrigadas por causa das fortes chuvas no estado. O valor do benefício vai ser de R$ 400 mensais. Cerca de 60 mil irão poder receber.

De acordo com as informações do Governo do estado de Minas Gerais, os pagamentos do programa serão de R$1, 2 mil por pessoas. Então serão três parcelas para cada um desses usuários. A ideia, ainda segundo esses dados, é começar essas liberações já a partir deste próximo mês de fevereiro.

Ainda de acordo com o Governo do estado de Minas Gerais, os gastos com esses pagamentos irão chegar a algo em torno de R$ 78 milhões em recursos. Esse é o montante que já estaria liberado e que faz parte de um plano maior que eles estão chamando de Recupera Minas.

“Vamos criar o auxílio desabrigado, para que, quem teve suas casas destruídas, tenha condições de passar por esse momento tão difícil. Ou seja, uma família de cinco pessoas vai receber R$ 2 mil por mês”, disse o Governador Romeu Zema (NOVO) durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira (18).

Para além desse auxílio para as pessoas que estão desabrigadas, o Governador do estado Romeu Zema, anunciou um aporte de R$ 603 milhões. Esse dinheiro deverá ser usado para obras de infraestrutura de Minas Gerais. O estado sofreu muito nas últimas semanas e ainda sofre com as consequências das fortes chuvas.

Situação em Minas Gerais

De acordo com dados oficiais de secretarias dos municípios de Minas Gerais, 25 pessoas morreram no estado nas últimas semanas. Todos direta ou indiretamente causados por essas chuvas.

Ainda de acordo com o balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 380 cidades estão neste momento em situação de emergência. Pelo que se sabe até aqui, mais de 55 mil pessoas estão sem um lugar para viver por causa dessas chuvas.

Quem pode receber o Auxílio

Esse número é muito importante neste momento. É que de acordo com as informações oficiais, o Governo de Minas Gerais vai dar o auxílio apenas para as pessoas que estão formalmente registradas como desabrigadas ou desalojadas até esta segunda-feira (17).

“A data de corte desse benefício foi ontem (17/1), então estão contempladas todas as pessoas desabrigadas e desalojadas até ontem. Os municípios já haviam nos enviado as informações e os dados já superam 60 mil pessoas”, disse o secretário-geral do Estado, Mateus Simões.

Como vai ser pago

Ainda de acordo com o Governo do estado de Minas Gerais, o repasse desse dinheiro vai ser feito para os municípios. E aí cada uma das prefeituras vai poder decidir como é que vai ser a aplicação dessa quantia neste momento.

Então o fato é que alguns usuários irão receber esse dinheiro em forma de cesta básicas ou de outras maneiras. Como dito, essa é uma decisão que no final das contas vai depender da prefeitura de cada uma dessas cidades.