Novo auxílio para trabalhadores do carnaval deverá ser pago

A Prefeitura da cidade de Olinda, em Pernambuco, anunciou nesta quarta-feira (5) o cancelamento do seu tradicional carnaval de rua. Ao mesmo tempo, o prefeito da cidade, Professor Lupércio, confirmou também o pagamento de um auxílio para os trabalhadores que ganham renda com a festa na cidade.

Como o evento não vai mais acontecer, imagina-se que esses cidadãos perderão uma grande oportunidade de somar um pouco mais de renda. Então, vai ser justamente por isso que eles terão direito a receber esse benefício. A tendência é que o dinheiro seja pago a partir de fevereiro.

Mas as informações param por aí. A prefeitura de Olinda não divulgou mais detalhes sobre esses repasses. O que se sabe mesmo é que o projeto é de autoria do governo municipal e será enviado com detalhes para a Câmara Municipal. Por lá, os vereadores deverão aprovar ou não o programa em questão.

Também já se sabe que a prefeitura local deverá gastar algo em torno de R$ 3 milhões com esses pagamentos, que deverão acontecer em cota única para todos os usuários. Dentro de mais alguns dias, eles deverão anunciar mais detalhes sobre as pessoas que terão o direito de receber o benefício em questão.

Essa não é a primeira vez que a prefeitura da cidade de Olinda paga um auxílio para os trabalhadores do carnaval. Em 2021, quando a cidade também cancelou o evento, eles também pagaram um benefício para esses trabalhadores. A tendência natural é que tudo acabe se repetindo nos mesmos moldes, mas é importante esperar.

Carnaval em Olinda

De acordo com informações da própria prefeitura de Olinda, o carnaval local é um dos principais pontos da festa no Brasil. Todos os anos, mais de 3 milhões de turistas viajam até a cidade para acompanhar os blocos.

E esse é justamente o temor neste momento. Com o avanço da variante ômicron em várias regiões, há um medo de que os turistas possam ajudar a acelerar o processo de contaminação por lá. Por isso, a cidade decidiu cancelar a festa.

Não sou da cidade. O que posso fazer?

Obviamente, o auxílio acima vai apenas para os trabalhadores da cidade de Olinda. Mas quem não mora por lá e trabalha com carnaval pode consultar a prefeitura da sua cidade para saber se há algum benefício para esses trabalhadores.

Sabe-se que neste momento vários estados e municípios estão pagando os seus próprios benefícios. Então é possível que você encontre algum programa em que você se encaixe e passe a receber uma ajuda neste momento.

Auxílio Brasil

Do ponto de vista nacional, aliás, o Governo Federal deverá seguir neste mês de janeiro com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, o plano é inserir algo em torno de 2,7 milhões de pessoas ao programa.

E esses indivíduos devem começar a receber o benefício já a partir deste mês de janeiro. Ao todo, o Governo Federal estima que cerca de 18 milhões de brasileiros poderão receber o Auxílio Brasil. Destes, cerca de 5,4 milhões recebem também o vale-gás nacional.