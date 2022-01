Novo crédito de R$ 150 para famílias de estudantes. Veja quem recebe

O Governo do estado da Bahia anunciou nesta segunda-feira (10) que acabou de depositar mais uma parcela de um programa social. O crédito em questão é de R$ 150 e está disponível para famílias de estudantes de escolas públicas da região. Pelo menos o que se sabe oficialmente neste momento.

De acordo com informações do Governo do estado da Bahia, o programa em questão se chama Bolsa Presença e é mais conhecido pelos baianos. Ele não se trata de algo novo. O que aconteceu nesta segunda-feira (10) foi apenas o depósito de um novo crédito de R$ 150 para essas famílias.

O Governo da Bahia avisou mais uma vez que a ideia aqui é atender apenas as pessoas que possuem perfil ativo no Cadúnico. Para quem não sabe, essa é a lista do poder executivo que reúne o nome dos indivíduos que estão passando por algum grau de vulnerabilidade social. Por isso, eles podem receber essa ajuda. É o que se sabe.

Pelo que se sabe até aqui, esta é a 9ª parcela do programa em questão. Ao todo, o projeto vem atendendo cerca de 370 mil famílias. Os recursos, ainda de acordo com o Governo do estado da Bahia, acabaram de chegar na casa dos R$ 390 milhões. Os pagamentos devem seguir também pelos próximos meses.

Para receber o benefício, o estudante precisa ter presença constante nas aulas em suas escolas. Eles também precisam participar das avaliações de aprendizagem que acontecem nessas unidades escolares. O Governo local diz ainda que condiciona esses pagamentos ao processo de atualização da Cadúnico.

Atualização do Cadúnico

O programa da Bahia acaba seguindo portanto a mesma lógica de condições dos projetos do Governo Federal. Pelo que se sabe, quem não atualizar o Cadúnico vai correr o risco de perder o benefício.

De acordo com as regras da lista, é preciso fazer a atualização dos dados pelo menos uma vez a cada dois anos ou sempre que a família passar por uma mudança estrutural. Isso é importante para que as esferas do governo consigam fazer a avaliação dos perfis.

Não moro na Bahia

Quem não mora na Bahia obviamente não vai ter a oportunidade de receber esse benefício em questão. De qualquer forma, há outras possibilidades para o público de outros estados. Basta ficar de olho nas notícias locais.

Uma dica é tentar entrar em contato com o governo do seu estado ou até mesmo a prefeitura da sua cidade. Vários prefeitos e governadores estão pagando auxílios neste momento para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além de créditos, auxílios

Em um nível federal, o Governo também está pagando os seus. Só neste mês de janeiro, estima-se que algo em torno de 18 milhões de pessoas recebam o Auxílio Brasil. Os pagamentos irão começar no dia 18 e irão até o dia 31.

Além deste programa, o Governo Federal vai seguir também com os repasses do vale-gás nacional. O projeto em questão vai pagar R$ 52 para todos os usuários do programa neste mês de janeiro. É o que se sabe até aqui.