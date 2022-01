Novo ensino médio passará a valer em 2022; confira as mudanças

O Novo Ensino Médio entrará em vigor a partir deste ano. A proposta foi aprovada em 2017, mas somente agora será implementada nas instituições. Vale ressaltar que a transação será gradativa, ocorrendo até 2023.

A reformulação que atingirá os 3 últimos anos da educação básica, ganhará uma nova perspectiva, sendo totalmente direcionada ao mercado de trabalho, antes, voltada apenas a preparação para entrada no ensino superior.

Dentre as novas atribuições previstas no projeto, o ensino médio ganhará uma nova grade curricular e um considerável aumento de horas letivas, totalizando no final do ano o cumprimento de 1.000 horas, cerca de 200 horas a mais que no modelo anterior.

Mudanças no ensino médio em 2022

De antemão, cabe salientar que as novas alterações serão aplicadas em todas as instituições se ensino, públicas ou privadas. Veja as mudanças a seguir:

Nova grade curricular

Essa é uma das mudanças que mais chamou atenção, isso porque, as disciplinas serão distribuídas conforme suas áreas de conhecimento, assim como ocorre no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Confira:

Área do conhecimento Disciplinas abrangidas Ciências da natureza e suas tecnologias Física, Química e Biologia Ciências humanas e sociais aplicadas História, Geografia, Filosofia e Sociologia Matemática e suas tecnologias Matemática Linguagens e suas tecnologias Língua portuguesa e inglesa, Artes e Educação Física

As matérias poderão ser trabalhadas de forma integrada na sala de aula, não se limitando apenas a uma área de conhecimento e promovendo a interdisciplinaridade. Esta grade curricular representará 60% das horas letivas no decorrer dos três anos, sendo os conteúdos referentes à língua portuguesa e matemática mantidos até o fim do curso.

No que se refere aos outros 40%, está parte será preenchida por disciplinas optativas e formativas, possibilitando o aprofundamento do aluno frente a alguma área do conhecimento ou formação técnica/profissional desejada.

Segundo as novas regras, cada escola deve oferecer, no mínimo, duas opções para os seus estudantes. Os itinerários serão responsáveis por 1.200 horas dividas nos três anos do ensino médio.

Nova carga horária

Os alunos também terão que se adaptar a uma carga horária mais extensa. Se antes eles passavam em média 4 horas na instituição, agora, deverão se preparar para passar cerca de 5 horas diárias na sala de aula.

Com essa distribuição, para cada ano do ensino médio, o estudante terá cumprido 1.000 horas letivas. Neste sentido, ao final dos três anos consecutivos, o aluno terá contabilizado 3.000 horas letivas, o que representa um acréscimo de 600 horas ao modelo antigo.

Todavia, a lei não especifica quantas horas devem ser presenciais ou remotas. De toda forma, 30% do ensino no período noturno e 20% do diurno poderá ser a distância.

Em vista do futuro

Em meio a tantas mudanças, o Governo Federal criou o Projeto de Vida. O programa consiste em uma orientação voltada ao aluno que ainda não sabe o que quer fazer após o ensino médio. Desta forma, são apontadas algumas aspirações e compatibilidade.

Contudo, ainda não se sabe se esta orientação será realizada por um profissional especializado, como como um psicólogo, ou se o cargo será designado aos profissionais atuantes na área de ensino, como os professores.