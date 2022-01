Novo lote do Auxílio Emergencial em 2022; veja como receber

Está previsto para acontecer no início deste ano os novos pagamentos do Auxílio Emergencial. O Ministério da Cidadania usará R$ 4,1 bilhões para realizar os repasses para os pais solteiros chefes de família monoparental.

Até o momento, a equipe ainda não informou as datas em411 que serão realizados os novos pagamentos do programa emergencial, todavia, novas informações devem ser divulgadas em breve.

Serão consideradas para o novo lote, as primeiras cinco parcelas do Auxílio Emergencial concedidas ainda em 2020. Na ocasião, apenas as mães solteiras receberam as cotas duplas de R$ 1.200, enquanto o público geral ganhou a cota simples de R$ 600.

Incluído ao público geral, havia o grupo dos pais solteiros também chefes de família monoparental, que foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro de receber o benefício ampliado. No entanto, o Congresso Nacional conseguiu reaver o veto do presidente, estendendo o direito somente agora aos homens prejudicados.

O valor das novas parcelas será um complemento do benefício que deveria ser dobrado. Logo, cinco vezes (quantidade de parcelas) R$ 600 (complemento da cota dupla a cada pagamento) é equivalente a R$ 3 mil, que serão pagos de forma retroativa.

Para que os pais solteiros recebam os novos repasses, é preciso comprovar que não possuem cônjuge ou companheira(o), e que têm entre os membros da família menor de 18 anos de idade. Além disso, não pode ter concedido o benefício duplo para uma mãe solteira que incluiu o mesmo grupo familiar.

No que se refere aos depósitos, devem ocorrer pelos mesmos meios utilizados durante a vigência do programa, por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem. Da mesma forma, a parcela única deve ser sacada ou movimentada pela plataforma digital.

Para ficar por dentro de mais informações sobre o Auxílio Emergencial em 2022, continue nos acompanhando!