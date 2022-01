Novo quarto do líder! Confira fotos do cômodo mais desejado do ‘BBB22’

Após Douglas Silva assumir o posto do primeiro líder da edição, o quarto mais desejado entre os participantes do Big Brother Brasil teve a sua estreia, nesta sexta-feira (21). O quarto do líder, que está completamente diferente e uma nova parte da casa, surpreendeu a web com tamanho conforto, espaço ainda mais amplo e benefícios inéditos. Nessa edição, o quarto fica no segundo andar da casa.