Novo vídeo mostra aglomeração em festa no Terminal Náutico, em Salvador

Mais um vídeo do show “Me Leva pro Bonfim”, realizado no Terminal Náutico da Bahia na quinta (13), foi divulgado nas redes sociais. As imagens mostram de perto a quantidade de pessoas aglomeradas assistindo os shows de Péricles, Tiee, Revelação e Escandurras.

Boa parte do público está sem máscaras. Vale ressaltar que em meio ao avanço da Covid-19 e da H3N2 em Salvador, um novo decreto do Governo do Estado reduziu para 3 mil pessoas, a quantidade máxima de pessoas em eventos e o uso de até 50% da capacidade dos espaços.

A festa aconteceu no mesmo dia em que teria a Lavagem do Bonfim, cancelada devido ao aumento de casos das doenças. Na mesma data, a Bahia atingiu a maior marca de casos ativos desde julho de 2021. Ao menos 7.256 pessoas estão infectadas com a doença em todo o estado.