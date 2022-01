Novos ares? Eliana estreia reality show na Netflix; saiba detalhes

Buscando novos ares em sua carreira como apresentadora, Eliana comandará um reality show na Netflix. Intitulado de “Ideia à Venda’, o programa será uma competição de empreendedorismo onde o campeão poderá ganhar até R$200 mil.

Com estreia marcada para 9 de fevereiro, o reality mostrará grandes ideias de empreendedores a cada episódio e contará com jurados famosos e uma plateia, que serão responsáveis por eliminar as piores ideias.

A empresária Luana Génot ficará como jurada fixa, enquanto famosos como Camila Coutinho, Enzo Celulari, Leo Picon, Luisa Mell e Mariana Rios, participam do júri rotatório.

Vale lembrar que, apesar da estreia nas plataformas de streaming, Eliana continua normalmente com seu programa nos domingos do SBT.