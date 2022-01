Novos portais são instalados nos acessos a Penedo

A marca oficial do turismo foi usada no novo pórtico da cidade

Penedo está cada mais preparada para ser uma cidade totalmente receptiva ao turismo. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Penedo, através do Departamento de Comunicação (Decom) iniciou mais uma ação de publicidade institucional, instalando os novos pórticos que melhoram o visual da entrada da cidade histórica.

A marca Penedo, Sua História, Meu Destino, criada na gestão Crescendo Com Seu Povo para representar o turismo do município ribeirinho estampa as estruturas que possuem cerca de 14 metros de extensão, em material revestido de ACM 3mm.

O primeiro pórtico foi introduzido na AL-110, próximo ao posto rodoviário do 11° BPM, perto do antigo ginásio do SESI. Ainda nesta semana, mais um pórtico será instalado, dessa vez no outro lado da cidade, na rodovia AL-101 Sul, via de acesso pelo litoral.

Grandes eventos esportivos e artísticos, além de seminários relevantes no estado, estão mostrando que Penedo respira novos ares, consolidando seu potencial turístico para vários segmentos.

