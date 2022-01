Novos tremores de terra são registrados na região de Jacobina

Localização epicentral simbolizada pela estrela vermelha no mapa (Foto: Reprodução/LabSis)

Um tremor de terra foi registrado, na madrugada desta quarta-feira (26) na região de Jacobina, interior da Bahia. De acordo com informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a magnitude preliminar calculada foi de 2.8 mR – o que na prática normalmente não é perceptível pela população. Porém, até o momento, desta publicação não há informações de moradores que tenham escutado ou sentido o evento.

A situação tem chamado atenção por conta da quantidade de tremores em pouco espaço de tempo. Os últimos eventos registrados no estado ocorreram no dia 16, na região do município de Jaguarari, com de magnitudes preliminares 2.1 mR e 1.5 mR. E novamente em Jacobina, no dia 15, com de magnitude preliminar 1.8 mR.

Em nota, o Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também da região Nordeste do país.