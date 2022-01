NTT Ltd. recruta estudantes do ensino superior para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade de estágio? A NTT Ltd. recruta estudantes do ensino superior para seu programa de estágio 2022. A empresa líder mundial em serviços de tecnologia, que possui parcerias com empresas de todo o mundo para reformulação e obtenção de resultados através de soluções tecnológicas inteligentes, recebe até o dia 30 de janeiro as inscrições dos interessados em participar do processo seletivo. As vagas são para atuação nas unidades da empresa em Curitiba e São Paulo.

As chances são para as áreas de Administração de Contratos, Documentação, Processos, Relacionamento, Vendas, Desenvolvimento, Marketing, Qualidade, Logística, Suporte ao Cliente, Precificação, Recursos Humanos e Suporte de TI. Assim, é importante que os candidatos tenham conhecimento intermediário em inglês e no pacote office e estejam cursando graduação em cursos relacionados à área de interesse, com previsão de conclusão a partir de Julho 2023. Também é essencial ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias.

O programa de estágio é destinado, também, a profissionais com mais de 50 anos de idade. Para a empresa, o importante é que os candidatos tenham atitude, autonomia, energia e criatividade e que queiram se desenvolver profissionalmente em um ambiente tecnológico, diverso e de ambições ousadas.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição/alimentação, assistência médica e odontológica, acesso ao Gympass e seguro de vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página do programa e cadastrar o currículo na área de interesse. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e podem ser feitas diretamente aqui.