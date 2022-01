Nubank 2022: Cashback do cartão pode render até 200%; veja como

O Nubank oferece um cartão de crédito na categoria premium chamado Ultravioleta. Dentre as vantagens do produto, está o cashback de 1% do valor em todas as compras. O benefício é que esse valor pode ser usado de diversas formas, inclusive, ficar rendendo a 200% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Atualmente, o investimento possui taxa de 9,15% ao ano. Ao utilizar o cartão Ultravioleta para uma compra de R$ 5 mil, por exemplo, o cliente receberá em cashback R$ 50 (equivalente a 1% da aquisição) em sua Nu Conta. Caso o valor não seja usado, passará a render a 200% do CDI enquanto estiver estagnado.

O que é 200% do CDI?

Considerando a taxa anual de 9,15% já mencionada, a quantia “parada” na conta renderia o dobro desta porcentagem, ou seja, 16,30% ao ano. Lembrando que os valores de cashback podem ser recuperados a qualquer momento e, segundo o Nubank, não têm data para expirar.

Compras no débito geram cashback?

A resposta é não. O cashback só vale para compras feitas na função crédito com o Nubank Ultravioleta.

Todo saldo na conta Nubank rende 200% do CDI para clientes Ultravioleta?

Também não. Os únicos recursos que são reajustados conforme o CDI se referem aos cashbacks, recebidos exclusivamente ao usar o cartão Ultravioleta na função crédito. As demais quantias na conta do Nubank continuam rendendo apenas 100% do CDI.

Como usar o cashback do Nubank Ultravioleta?

O cashback do cartão Ultravioleta pode ser transferido para a conta do Nubank, convertido em milhas Smiles ou investido na NuInvest, a carteira de investimentos da fintech. Todavia, caso queira transferir o dinheiro para a Nu Conta, os recursos passarão a render 100% do CDI.

Como solicitar o cartão Ultravioleta do Nubank?

De antemão, para ter acesso ao cartão Ultravioleta do Nubank o cliente deve ter um gasto mensal médio de, no mínimo, R$ 5 mil, ou, ter investido ao menos R$ 150 mil no Nubank ou na Easynvest.

Caso um dos requisitos mencionados acima não sejam cumpridos, o cartão cobrará uma mensalidade de manutenção no valor de R$ 49. Isso porque, a ferramenta possui muitas vantagens e exige utilização em gastos maiores.

Atendendo os requisitos, basta:

Acessar o site Nubank Ultravioleta; Inserir o CPF e clicar em “Continuar”; Depois, informar os dados pessoais (nome completo e e-mail para contato) e concordar com a Política de Privacidade; Para finalizar, basta clicar em “Enviar”; Aparecerá uma página de confirmação dizendo que o convite será enviado para o e-mail informado pelo cliente.