Nubank 2022: Veja como gerar o extrato da conta e comprovante de transação antiga

Usuários da NU Conta do Nubank podem emitir um extrato mensal a qualquer momento. A possibilidade está disponível no aplicativo da fintech e conta com a visualização de transações realizadas na conta dentro de um mês ou menos. O documento é enviado diretamente para o e-mail do cliente cadastrado na plataforma.

Veja como emitir o extrato da conta do Nubank

Abra o aplicativo da fintech; Na tela inicial, toque em “Conta”; Feito isto, clique na opção “Pedir extrato” logo abaixo dos rendimentos; Escolha o mês do qual deseja tirar o extrato e na sequência toque em “Exportar Extrato”.

A partir deste momento, o aplicativo vai gerar o documento e o enviará para seu e-mail. A operação deve levar alguns minutos.

Veja como salvar o comprovante de uma transação

Além de extratos, o Nubank também permite que seus clientes gerem um comprovante de transação específica. O serviço comprova o pagamento ou transferência enviada a outra pessoa, por exemplo. Veja como fazer a seguir:

Abra o aplicativo da fintech; Na tela inicial, toque em “Conta”; Na seção “Histórico”, toque na transação desejada — caso seja uma transação mais antiga, utiliza a área de busca para facilitar; Feito isto, clique sobre o ícone de compartilhamento no canto superior direito para enviar o comprovante para uma pessoa.

Pronto, depois dessas dicas você já consegue tirar o extrato da conta Nubank no aplicativo e salvar o comprovante de uma transação, inclusive, antiga.

Cartão Nubank 2022 libera duas formas de aumentar limite

O cartão de crédito do Nubank é uma ótima opção para os cidadãos que gostam de praticidade e vantagens. Isso porque, a ferramenta não cobra anuidade e possui uma série de serviços que podem ser utilizados por meio da plataforma digital da instituição financeira.

Todavia, é possível que quando o usuário for pagar alguma compra com o “roxinho” (apelido do cartão de crédito) o limite não seja suficiente. Neste caso, o cliente pode ajustar o limite do cartão no aplicativo do Nubank ou solicitar um aumento.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

Como mencionado, existem duas formas de aumentar o limite do cartão. O usuário pode ajustar o crédito dentro da plataforma da fintech ou solicitar uma quantia maior. Veja a seguir como fazer os dois procedimentos.

Ajuste do limite no aplicativo:

Abra o aplicativo do Nubank; Digite sua senha e entre na sua conta; Na tela inicial, vá na opção “Cartão de crédito”; Clique em “Ajustar limite”; Escolha o valor que queira deixar como limite do seu cartão Nubank.

Solicite aumento do limite:

Abra o aplicativo do Nubank; Digite sua senha e entre na sua conta; Em seguida, vá em “Pedir novo limite máximo”; Quando uma nova tela abrir, digite o limite desejado; Depois informe o motivo para aumentar o seu crédito; A solicitação será analisada conforme o seu histórico financeiro; Caso seja aprovado, em alguns minutos o limite novo estará disponível.