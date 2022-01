Nubank com limite de R$2 mil será liberado; veja como

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. A fintech conquistou milhares de pessoas devido a facilidade e inovação constantemente oferecida. Uma das grandes novidades do banco é o suporte ao Apple Pay para fazer pagamentos pelo Apple Watch e iPhone. No entanto, recentemente o banco anunciou a nova função junto a um limite diário de R$ 2.000,00 para quem utilizar da nova função.

Nessa funcionalidade, o limite apenas é liberado para compras feitas através da plataforma da Apple e pelo Google Pay para celulares Android. O Nubank informou ao portal Tecnoblog que a medida serve principalmente para aprimorar a segurança dos seus clientes.

Em resposta a um cliente que questionou ao banco se existe algum limite para fazer pagamentos pelo Apple Pay, a fintech informou que é possível realizar compras de até R$ 2 mil por dia através da plataforma IOS.

“Caso você atinja esse limite, a sua transação será negada”. “Mas não se preocupe, é só você refazer a compra utilizando o seu cartão físico.” explicou o Nubank na resposta ao tweet.

Para o Nubank, a segurança é uma prioridade

Você Pode Gostar Também:

Ainda, o site Tecnoblog realizou pesquisas mais aprofundadas por meio do blog do Nubank, e dessa forma foram encontradas diversas informações em diversos artigos sobre o Apple Pay. Mas a delimitação da fintech não se aplica somente ao serviço para Apple Watch e iPhone. As publicações sobre o Google Pay, plataforma de pagamentos via NFC para celulares Android, trazem a mesma explicação:

“Segurança é uma prioridade no Nubank. Por isso, implementamos um limite diário no valor de R$ 2 mil para transações por meio de carteiras digitais, tanto no débito quanto no crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes”, salienta o banco em publicações feitas no próprio blog.

Mesmo com todas as informações encontradas, ainda não está claro se a restrição pode ser administrada pelos usuários ou não. A fintech também não explicou se o cliente pode ajustar o limite de acordo com a sua vontade e necessidade.

Precisam existir limitações em prol da segurança

Além das pesquisas realizadas nos blogs do Nubank, o site Tecnoblog entrou em contato com o banco para obter mais informações sobre a limitação.

Em nota, a fintech explicou que a restrição é uma medida de segurança e é aplicada tanto na função débito quanto para pagamentos no crédito. Confira o posicionamento da companhia dado ao site:

“Segurança é uma prioridade no Nubank. Acreditamos que a proteção dos usuários deve ser feita a partir de ferramentas de segurança que permitam que os clientes mantenham o controle de suas vidas financeiras, além de hábitos e comportamentos que reduzam as vulnerabilidades do seu dia a dia. Por isso, implementamos o limite diário no valor de R$ 2 mil para realização de transações por meio de carteiras digitais com as quais o Nubank atua, nas funções débito e crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes.”

“Além disso, disponibilizamos conteúdos educativos em nosso blog e realizamos campanhas educacionais para prevenir golpes e instruir nossos clientes”, completou o Nubank em entrevista dada ao site.