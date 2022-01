Nubank doará R$ 1 milhão para ajudar vítimas na Bahia

Pensando em mitigar os danos causados pelas fortes chuvas que estão assolando a Bahia desde novembro, o Nubank fará uma doação de R$ 1 milhão para a organização Ação da Cidadania. O estado da Bahia em geral, vive uma situação dramática em relação ao número de famílias desabrigadas devido às fortes chuvas que estão assolando a região.

Situação que piorou ainda mais nas últimas semanas e já impactou cerca de meio milhão de pessoas. Além da doação milionária, o Nubank está promovendo uma campanha para que pessoas também ajudem como puderem através de uma ferramenta no próprio aplicativo do banco.

Não é a primeira vez que o Nubank realiza doações para a ONG Ação da Cidadania, já que em maio do ano passado a fintech beneficiou o instituto com o intuito de ajudar no combate à pandemia do Covid-19. Agora, a instituição vem fazendo um trabalho importante no apoio às vítimas das enchentes na Bahia.

A iniciativa é fruto de parcerias com as organizações Ação da Cidadania e Central Única das Favelas (CUFA). O iFood também se uniu à CUFA para apoiar os atingidos pelas enchentes na Bahia. Assim como o app do Nubank, a plataforma de delivery possui uma opção em seu aplicativo para levar doações às pessoas pessoas em vulnerabilidade na região neste momento.

Como ajudar pelo app do Nubank

Você Pode Gostar Também:

Para participar da campanha promovida pelo Nubank, basta acessar a ferramenta já disponível no aplicativo do banco onde clientes podem doar até por meio do cartão de crédito. É possível contribuir quantas vezes quiser. O processo é rápido e o Nubank envia o valor para a sua fatura. Para contribuir, siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, abra o app do Nubank (disponível para Android e iOS);

Na tela principal, passe os itens para a direita até chegar em “Doação”;

Em seguida, clique em “Quero doar” e escolha “Ação da Cidadania”;

Escolha o valor da doação (entre R$ 5 e R$ 100) e finalize o processo com sua senha do cartão;

E pronto. Sua doação aparecerá na fatura do seu roxinho.

Até o momento, a ONG recebeu e distribuiu 200 toneladas de alimentos, 50 milhões de litros de água e 1.500 colchonetes. vale lembrar que será possível realizar doações até o dia 30 de janeiro de 2022.

Outras formas de ajudar

Além da iniciativa promovida pelas fintechs Nubank e iFood, existem outras formas de ajudar as famílias residentes do sul da Bahia. A OAB da Bahia também está recebendo alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza que devem ser entregues na sede da seccional.

O órgão também listou outras instituições que estão coletando donativos via Pix e transferência bancária para comprar alimentos e outros materiais, confira a seguir:

Amigos Solidários: 41.759.334/0001-20 (CNPJ);

Band e CUFA abraçam a Bahia: abraceabahia@cufa.org.br;

Grupo Amigos da Praia: 33.013.795/0001-21 (CNPJ);

Instituto Liga do Bem: 35.759.019/0001-09 (CNPJ);

SOS Ibicuí (Igreja Batista de Ibicuí): 16.238.248/0001-25 (CNPJ) ou transferência para o Banco do Brasil: agência 1068-5 e conta 10237-6.

Iniciativas como a do Nubank são essenciais para conseguir ajudar as famílias desabrigadas a superarem essa situação dramática que a Bahia está passando. Por isso, caso tenha condições e seja cliente do banco, já sabe como ajudar com poucos cliques.