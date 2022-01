Conforme informações oficiais do Nubank, há três fundos de investimentos disponíveis: Nu Seleção Cautela, Nu Seleção Equilíbrio e Nu Seleção Potencial, e investimentos em ações, BDRs e ETFs. No entanto, a fintech reforça que esse portfólio vai crescer.

Nubank: fundos de investimentos disponíveis

Conforme informações oficiais do Nubank, por ainda ser uma fase de testes, os investimentos estarão visíveis para um pequeno grupo de clientes e serão liberados gradativamente. Confira mais detalhes sobre cada um deles, conforme informações do Nubank:

Ações

Conforme define o Nubank, uma ação é a menor parte do capital social de uma empresa, ou seja, um pequeno pedacinho da companhia que pode ser comprado ou vendido na Bolsa de Valores. Assim, quando você investe em ações, está basicamente comprando um pedaço de um negócio. Em outras palavras, você se torna sócio ou acionista da empresa.

Conforme informações oficiais da fintech, no aplicativo do Nubank, você pode investir em mais de 400 empresas, mais de 50 ETFs e cerca de 700 BDRs disponíveis na Bolsa de Valores atualmente.

BDRs

BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt, um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em Bolsas de outros países – como na NASDAQ e na NYSE, dos Estados Unidos, explica o Nubank em sua plataforma oficial. Sendo assim, essa é uma forma mais simples de os brasileiros investirem em companhias negociadas em Bolsas internacionais, sem a necessidade de abrir conta em corretora estrangeira, informa o Nubank.

ETFs

ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que pode ser traduzido livremente para fundo negociado em Bolsa. De forma sucinta, é um fundo de investimento que tem como referência algum índice da Bolsa de Valores. De maneira simplificada, os ETFs nada mais são que cestas cheias de ativos financeiros, como ações, por exemplo. Mas estas cestas copiam o desempenho de um índice – por exemplo, o Ibovespa, que reúne os papéis mais negociados da Bolsa brasileira, informa a fintech.

Fundos de investimentos

Fundos de investimentos são uma modalidade de aplicação financeira coletiva. Sendo assim, esse é um tipo de investimento que não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Por isso, é importante analisar as opções disponíveis no mercado de investimentos.

Todos os valores aplicados são administrados por uma gestora (quem decide onde alocar o patrimônio do fundo) e investidos em uma seleção de produtos. Na prática, quem aplica seu dinheiro em um fundo está dando à gestora o poder de administrar aquela quantia, explica, de forma sucinta, o Nubank em seu site oficial. Uma das vantagens dos fundos é a diversificação – em vez de colocar seu dinheiro em um único produto, ele se distribui em vários. Confira algumas dicas para novos investidores e planeje suas finanças!